В Реутове школьникам провели урок по правилам дорожного движения 19 декабря

В школе №10 Реутова 19 декабря прошел выездной урок по правилам дорожного движения для третьеклассников с участием представителей Госавтоинспекции Подмосковья и группы компаний «Урбантех», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьникам напомнили о безопасном поведении на дорогах, провели мастер-класс и викторину, а также показали познавательный видеоролик. В завершение урока детям вручили маршрутные наборы «Дом-Школа-Дом», разработанные совместно с министерством транспорта Подмосковья. С помощью стикеров ребята составили свой маршрут от дома до школы и обратно.

PR-менеджер группы компаний «Урбантех» Ирина Цыркина отметила, что такие инициативы помогают снижать аварийность на дорогах и обучать детей правилам дорожного движения в игровой форме. В наборы включены световозвращающие наклейки для повышения видимости школьников в темное время суток.

В Реутове регулярно проходят занятия и мастер-классы для школьников, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.