В Реутове почтили память героев специальной военной операции

Накануне 80-летия Великой Победы в Реутове прошло памятное мероприятие, объединившее семьи военнослужащих, погибших и пропавших без вести в ходе СВО, с представителями городской администрации и общественных организаций, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча в Фонде социальной поддержки населения стала пространством для живого общения и обсуждения актуальных вопросов поддержки родственников героев.

В ходе мероприятия особый акцент был сделан на работе с семьями пропавших без вести военнослужащих. Социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Мария Плюснина подробно рассказала о процедуре сбора ДНК-образцов и других необходимых действиях для установления судеб бойцов. Присутствующим напомнили о возможности получения индивидуальных консультаций по всем возникающим вопросам.

Сердечную атмосферу встречи помогли создать выступления творческих коллективов. Ансамбль «Ритмы молодости» и вокальная группа «Зажги свою звезду» исполнили песни военных лет, что стало трогательным напоминанием о неразрывной связи поколений защитников Отечества.

Значительная часть обсуждения была посвящена инициативам по сохранению памяти о героях. Участники встречи поддержали предложение о создании в городе Аллеи Героев, где каждое дерево будет символизировать память о погибшем воине. Директор Музейно-выставочного центра Антонина Кошкина сообщила о подготовке нового издания Книги Памяти Реутова, в которое войдут имена участников специальной военной операции.

Мероприятие продемонстрировало, как важна для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих не только материальная поддержка, но и внимание к сохранению светлой памяти об их близких. В завершение встречи участники договорились продолжить совместную работу в рамках патриотических проектов города.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.