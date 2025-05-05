В Реутове отремонтируют еще один школьный стадион

В течение месяца будет заменено покрытие футбольного поля школы № 1 в Реутове. Спортивное сооружение работает в режиме «Открытого стадиона» и востребовано жителями соседних домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Часть работ уже проведена. Так, отремонтированы футбольные ворота, на них натянули новые сетки. Покрытие поля будет заменено в срок до 1 июня этого года.

В 2025 году будут реконструированы стадионы еще трех школ — № 2, № 7 и гимназии. При этом проект школы № 7 победил в голосовании инициативного бюджетирования: сюда будут направлены средства муниципального и регионального бюджетов.

В общей сложности в проекте «Открытый стадион», запущенном по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, участвует 8 школ Реутова, включая новый корпус СОШ № 10, где вместе с новым зданием оборудовали современную спортивную зону с беговыми дорожками, тренажерами и теннисными столами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.