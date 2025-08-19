В Реутове откроется выставка гравюр на деревянных панно

Музейно-выставочный центр городского округа Реутов (ул. Победы, д. 2) приглашает жителей и гостей города на необычную выставку, открытие которой состоится 20 августа в 16:00. Экспозиция работ художника Сергея Микрюкова обещает стать событием, которое заставляет по-новому взглянуть на природу искусства, материи и времени. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Микрюков — мастер резьбы по дереву, но его творчество выходит за рамки традиционного ремесла. В каждой работе он рассказывает историю, зашифрованную в текстуре старых досок, в трещинах и сучках, словно считывая память самого дерева. Эти панно — не просто декоративные объекты, а философские размышления, выполненные в технике, которую сам автор называет «наивной деревянной схоластикой». В этой «наивности» — не простота, а глубокое уважение к материалу и его естественному старению. Художник подчеркивает: дерево становится соавтором произведения, оно живет, трескается, светлеет и темнеет со временем, храня в себе следы прошлого.

Работы Микрюкова — это своеобразный диалог с мастерами минувших эпох: средневековыми иконописцами, миниатюристами, деревенскими ремесленниками, расписывавшими прялки и домашнюю утварь. Однако художник не замыкается в традиции. Его произведения наполнены современной иронией, актуальными образами и личными воспоминаниями. В них ощущается прямая связь времен — как будто прошлое продолжается в настоящем через слоистую фактуру дерева.

Помимо деревянных панно, на выставке будут представлены и работы в другой технике — легкие и проникновенные акварельные пейзажи и иллюстрации. Этот живописный контраст акцентирует разносторонность художественного языка Микрюкова и его умение работать с любым материалом как с живым собеседником.

Выставка будет интересна как знатокам искусства, так и широкой публике — всем, кто чувствителен к тонким образам, любит внимание к деталям и ищет глубокие смыслы в привычных вещах.

Выставка Сергея Микрюкова — это возможность на мгновение остановиться, задуматься и ощутить дыхание времени, застывшего в древесине. Посещение экспозиции станет не просто культурным мероприятием, а настоящим чувственным и эстетическим переживанием.

