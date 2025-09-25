В Реутове обсудили работу по повышению безопасности на дорогах

В Реутове состоялось заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором особое внимание было уделено участкам вблизи образовательных учреждений. Вопросы безопасности пешеходов и водителей, особенно детей, являются безусловным приоритетом в работе администрации наукограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заседание, прошедшее под председательством заместителя главы Реутова Евгения Бекяшева с участием представителей Госавтоинспекции, продемонстрировало системный и детальный подход к решению поставленных задач.

В ходе комиссии также были подведены итоги работ, выполненных в течение строительного сезона. За этот период в городе была реализована масштабная программа по модернизации дорожной инфраструктуры. Так, на оживленном перекрестке улиц Дзержинского и Ленина установлен новый светофорный объект типа Т1. Кроме того, на дорогах местного значения было установлено пять современных светофорных объектов типа Т7, предупреждающих водителей о приближении к пешеходным переходам. Для принудительного снижения скорости в ключевых точках было обустроено 15 искусственных неровностей, и эта работа будет продолжена до наступления неблагоприятных погодных условий.

В рамках обеспечения безопасности школьников была проведена комплексная модернизация 12 пешеходных переходов, ведущих к образовательным учреждениям. Этот подход включает в себя целый ряд мер: установку светофоров, обустройство искусственных неровностей, нанесение дублирующей дорожной разметки и монтаж перильных ограждений, которые направляют пешеходов и предотвращают выход на проезжую часть в неположенном месте.

Комиссия также продемонстрировала эффективную работу с обращениями жителей. В качестве примера был рассмотрен успешный проект по созданию нового пешеходного перехода в районе станции Стройка. В ответ на многочисленные просьбы граждан и рекомендации ГИБДД здесь были проведены все необходимые мероприятия: нанесена разметка, установлены знаки и обустроены две искусственные неровности для замедления транспортного потока. Все новые обращения, поступившие от жителей, были внимательно рассмотрены и включены в план работ на следующий год. Системная и планомерная работа по повышению безопасности на дорогах Реутова будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.