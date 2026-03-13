В Реутове наградили победителей конкурса «Проба пера»

Церемония подведения итогов муниципального этапа областного конкурса «Проба пера» прошла 13 марта в филиале детского технопарка «Изобретариум» в Реутове. Юных журналистов отметили почетными грамотами в четырех номинациях и провели для них мастер-класс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Итоги конкурса подвели в пятницу в «Изобретариуме» на Юбилейном проспекте, д. 36. Участники не только получили награды, но и узнали о современных форматах журналистики. Школьники рассказали о своем опыте написания текстов и создании видеороликов для социальных сетей.

Журналисты городского телеканала «ТВ-Реутов» провели для ребят мастер-класс и показали, как правильно работать в кадре. Они разобрали основные ошибки и поделились профессиональными приемами.

«Самое важное для юного журналиста – это выбрать подходящий для себя формат и не бояться чего-то нового. Сегодня мы не только наградили ребят, которые одержали победу в номинациях, но и рассказали им некоторые секреты журналистики. Эта встреча подарит им знания, которые пригодятся им в работе», — прокомментировала старший корреспондент телеканала «ТВ-Реутов» Нелли Булатова.

После встречи школьники пообщались с журналистами и задали вопросы о профессии. Многие участники выразили желание поступить на факультеты журналистики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.