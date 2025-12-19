В Реутове на Фабричном пруду запретили выход на лед после проверки

В Реутове 18 декабря специалисты отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации провели замеры толщины льда на Фабричном пруду и выявили его опасное состояние, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четверг, 18 декабря, сотрудники отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Реутова провели плановую проверку ледового покрова на Фабричном пруду. Толщина льда по периметру водоема составила менее одного сантиметра. В ходе осмотра специалисты обнаружили трещины, проталины и неоднородную структуру льда.

По итогам проверки было принято решение запретить выход и перемещение людей и транспорта по замерзшей поверхности пруда. Аналогичные рекомендации распространяются на пруды в Центральном парке города.

Администрация Реутова совместно с единой дежурной диспетчерской службой напомнила о необходимости соблюдать правила безопасности на льду в холодный сезон. В случае чрезвычайной ситуации рекомендуется обращаться по телефону экстренных служб 112.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.