В Реутове для гимназистов провели «Урок мужества» ко Дню героев Отечества

Мероприятие организовала директор музейно-выставочного центра Антонина Кошкина в рамках федерального проекта «Историческая память». На уроке школьникам рассказали об истории Георгиевского креста и кавалерах этого ордена, а также уделили внимание героизму и стойкости жителей Реутова — участников специальной военной операции.

Антонина Кошкина отметила, что гимназистов познакомили с судьбами тех, кто совершил подвиг ради Родины, и рассказали о реутовцах, ставших Героями Российской Федерации. Она подчеркнула важность сохранения памяти о героях и передачи этих знаний новым поколениям.

После урока школьники посетили выставку портретов реутовчан, удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя России, и подробнее узнали об их судьбах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.