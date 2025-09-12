сегодня в 13:25

В регионе прошел III тур конкурса «Учитель года Подмосковья»

11 сентября в пресс-центре дома правительства Московской области состоялся III тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья» — «Круглый стол образовательных политиков», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в этом этапе конкурса приняли участие лауреаты, победившие в первых двух турах:

Данила Борисов — учитель истории и обществознания гимназии № 1 городского округа Воскресенск;

Екатерина Гурьева — учитель географии школы № 18 имени Подольских курсантов городского округа Подольск;

Никита Соломонов — учитель истории и обществознания гимназии № 10 муниципального округа Егорьевск;

Кирилл Стремоусов — учитель физики гимназии № 1 городского округа Жуковский;

Андрей Феофанов — учитель математики и информатики гимназии № 10 муниципального округа Луховицы.

Дискуссия, посвященная теме «Искусственный интеллект и образование: как из угрозы сделать помощника?», прошла с участием министра образования Московской области Ингрид Пильдес.

В своих выступлениях учителя продемонстрировали знание и понимание современных тенденций развития образования и общества, масштабность, глубину и оригинальность суждений, аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений и умение предъявить свою позицию.

Выступления оценивались членами Большого жюри конкурса, в состав которого вошли специалисты, имеющие большой опыт практической и научной работы в системе образования, владеющие навыками экспертизы конкурсных состязаний.

По завершении дискуссии лауреаты конкурса получили именные плакетки.

В ведомстве отметили, по итогам III тура будет определен победитель. Имена победителей областных конкурсов «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья» традиционно объявят на областном празднике, посвященном Международному дню учителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.