В регионе прошел III тур конкурса «Учитель года Подмосковья»
Фото - © Министерство образования МО
11 сентября в пресс-центре дома правительства Московской области состоялся III тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья» — «Круглый стол образовательных политиков», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в этом этапе конкурса приняли участие лауреаты, победившие в первых двух турах:
- Данила Борисов — учитель истории и обществознания гимназии № 1 городского округа Воскресенск;
- Екатерина Гурьева — учитель географии школы № 18 имени Подольских курсантов городского округа Подольск;
- Никита Соломонов — учитель истории и обществознания гимназии № 10 муниципального округа Егорьевск;
- Кирилл Стремоусов — учитель физики гимназии № 1 городского округа Жуковский;
- Андрей Феофанов — учитель математики и информатики гимназии № 10 муниципального округа Луховицы.
Дискуссия, посвященная теме «Искусственный интеллект и образование: как из угрозы сделать помощника?», прошла с участием министра образования Московской области Ингрид Пильдес.
В своих выступлениях учителя продемонстрировали знание и понимание современных тенденций развития образования и общества, масштабность, глубину и оригинальность суждений, аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений и умение предъявить свою позицию.
Выступления оценивались членами Большого жюри конкурса, в состав которого вошли специалисты, имеющие большой опыт практической и научной работы в системе образования, владеющие навыками экспертизы конкурсных состязаний.
По завершении дискуссии лауреаты конкурса получили именные плакетки.
В ведомстве отметили, по итогам III тура будет определен победитель. Имена победителей областных конкурсов «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья» традиционно объявят на областном празднике, посвященном Международному дню учителя.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.
«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.