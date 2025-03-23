В регионах России увидели северное сияние
Жители Подмосковья поделились фотографиями северного сияния
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Жители Подмосковья и других регионов России поделились фотографиями северного сияния, сообщает газета «Известия».
Природное явление связано в со вспышкой на Солнце, которая произошла в субботу.
Специалисты предупреждают о возможной сильной геомагнитной буре в воскресенье, которая может отразиться на здоровье метеозависимых людей.
При этом геомагнитное поле отметилось слабым возмущением.