В регионах России увидели северное сияние

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Жители Подмосковья и других регионов России поделились фотографиями северного сияния, сообщает газета «Известия».

Природное явление связано в со вспышкой на Солнце, которая произошла в субботу.

Специалисты предупреждают о возможной сильной геомагнитной буре в воскресенье, которая может отразиться на здоровье метеозависимых людей.

При этом геомагнитное поле отметилось слабым возмущением.