Магнитные бури разной интенсивности начали происходить на Земле

После паузы в течение почти недели поздним вечером 21 марта на планете началась магнитная буря, сообщается на сайте «Метеовести».

В районе 18 часов по московскому времени геомагнитное поле отметились слабым возмущением, а с 21 часа уже наблюдаются магнитные бури, у которых отмечается интенсивность от слабой до средней, класса G1-G2.

Наиболее вероятной причиной магнитной бури стало попадание Земли в очередной поток быстрого и плотного солнечного ветра. По информации космических аппаратов, его скорость составляет 500–600 км/с при норме в 350–400 км/с. А источником данного ветра стала очередная, очень большая корональная дыра, которая занимает практически весь юго-восточный квадрант Солнца.

Специалисты прогнозируют окончание магнитной бури в субботу ближе к полудню. Также до конца дня и в воскресенье геомагнитное поле будет в основном в слабо возмущенным состоянии.

Вероятность магнитных бурь 23 марта оценивается невысоко — в районе 26%.