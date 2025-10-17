В редакции «Вечерней Москвы» наградили сотрудников

Фото - © Генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»» Георгий Рудницкий и и. о. главного редактора газеты Александр Шарнауд с сотрудниками «Вечерней Москвы», отмеченными наградами/Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

сегодня в 14:01

16 октября в редакции газеты «Вечерняя Москва» состоялось торжественное награждение журналистов и других специалистов почетными званиями, грамотами и благодарностями от министра цифрового развития Максута Шадаева, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Приятно, что нашу работу так высоко отмечают», — сказал генеральный директор издания Георгий Рудницкий.

Он также поблагодарил сотрудников за хорошую работу, подчеркнул, что это событие — подтверждение высоких заслуг.

Замгендиректора по маркетингу и рекламе Елена Рыбкина и замгендиректора по электронным СМИ Екатерина Бурмистрова стали обладателями звания «Мастер связи». Старший менеджер службы распространения Татьяна Титова, инспектор по кадрам Светлана Кочетова, руководитель Службы специальных проектов Мария Груздова и первый замредактора отдела «Московская власть» Елена Бодриенко получили почетные грамоты.

Заместитель шеф-редактора утреннего выпуска Елена Мотренко и специальный корреспондент Марьяна Шевцова были отмечены благодарностью за свои заслуги.

