В рамках экоакции в Александровском сквере Реутова посадили 20 сосен

В Реутове продолжается акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». В рамках акции в Александровском сквере недалеко от станции МЦД сотрудники горадминистрации, волонтеры и представители предприятия «Комус», высадили 20 сосен. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня мы вместе с волонтерами и сотрудниками компании «Комус» провели экологическую акцию. Проект высадки деревьев был предварительно разработан ландшафтными дизайнерами и дендрологами МБУ «ХЭУ». Первые два-три года, пока сосны приживаются, им требуется особенно тщательный уход, который также будет обеспечен специалистами», — сказала заместитель главы Реутова Лилия Богданова.

Как отметил директор департамента технадзора и экологии компании «Комус» Игорь Хлибко, в ближайшее время будет запущен еще один проект по благоустройству, в рамках которого в местах, где посажены деревья, позже появятся скамейки из переработанного пластика.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.