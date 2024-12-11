В Раменском работают более 30 дошкольных образовательных учреждений

В Раменском городском округе продолжается работа по развитию системы дошкольного образования и ликвидации дефицита мест в детских садах. Реализуется проект «Предшкола: стандарт детского сада». Об этом на оперативном совещании администрации рассказала председатель комитета по образованию Наталья Асеева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам Натальи Александровны, на территории округа функционируют 32 образовательных комплекса, одно муниципальное и четыре частных дошкольных образовательных учреждения. В общей сложности системой дошкольного образования охвачено 14 699 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Для решения проблемы нехватки мест в детских садах в микрорайонах Раменского — улицах Молодежная, Крымская, Дергаевская, Лучистая, а также в деревне Островцы и селе Заворово — открываются альтернативные формы дошкольного образования. Это группы кратковременного пребывания на 90 мест в школах № 9 и 6, а также детский сад «Палисад» на 210 мест на улицах Молодежная и Семейная в г. Раменское и ул. Молодежная в Островцах. Кроме того, организуются группы полного дня на арендованных площадях в деревнях Сельцо и Островцы. Дополнительная групповая ячейка открыта в с. Заворово.

В рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сада» в дошкольных учреждениях вводятся единые стандарты подготовки детей к школе, оборудования групп, взаимодействия с родителями. Предусмотрены мероприятия для бесшовного перехода выпускников детских садов в начальную школу. Для ребят организуют единые тематические недели в течение всего учебного года, школьники и учителя проводят игры и занятия с малышами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.