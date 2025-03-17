В Раменском провели акцию по безопасности для велосипедистов и самокатчиков

Волонтеры Раменского молодежного центра приняли участие в акции, направленной на повышение безопасности на дорогах для велосипедистов и владельцев электросамокатов. В мероприятии также приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и специалисты Рамавтодора, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На площадке у площади Победы в Раменском состоялось мероприятие, в ходе которого участников дорожного движения проинформировали о ключевых правилах ПДД, актуальных для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности.

Акцент был сделан на важности использования защитной экипировки, точном соблюдении скоростного режима и понимании сигналов, передаваемых руками во время маневрирования.

Представители Госавтоинспекции особо отметили необходимость использования светоотражающих элементов на одежде во время движения в темное время суток и при условиях ограниченной видимости.

«Мы видим, что количество велосипедистов и пользователей электросамокатов на дорогах города растет, — отметила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Раменского отдела Госавтоинспекции Татьяна Коренкова — Наша задача — сделать их передвижение максимально безопасным для них самих и для окружающих.»

Данная акция способна улучшить культуру вождения как у велосипедистов, так и у самокатчиков, а также уменьшить число дорожно-транспортных происшествий.

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