В спорткомплексе «Борисоглебовский» в Раменском проходит выставка фотографий и картин «Между прошлым и будущим», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Она посвящена значимой для всех нас, русских людей, теме — 80-летию Великой Победы. Название у нее проникновенное — «Между прошлым и будущим».

На выставке можно увидеть портреты героев СВО, ветеранов Великой Отечественной войны, сюжетные работы, посвященные Дню Победы. Портреты участников специальной военной операции написаны с реальных фотографий, которые присылают участники СВО и члены их семей.

Также фотографии и картины для выставки представили воспитанники детских школ искусств, участники клубных формирований учреждений культуры.

Организаторы выставки — Комитет по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа, Гжельский государственный университет, Комитет семей воинов Отечества, фонд «Защитники Отечества».

Среди гостей — представители Совета ветеранов и профсоюза Раменского муниципального округа. В рамках открытия экспозиции благодарственными письмами наградили организаторов выставки. Работы расположены в холле 2-го этажа СК «Борисоглебский» вдоль трибуны «Д».

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