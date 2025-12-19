сегодня в 19:02

В Раменском продолжается благоустройство зоны отдыха у Борисоглебского озера

В городском парке Раменского продолжаются работы по благоустройству зоны отдыха у Борисоглебского озера, которые предусматривают создание четырех функциональных зон, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Депутат Государственной думы Александр Коган ознакомился с проектом благоустройства территории у Борисоглебского озера в Раменском городском парке. На площади около 6,5 га планируется обустроить четыре функциональные зоны отдыха.

Первая зона — смотровая беседка, предназначенная для проведения свадебных церемоний. Территория набережной входит в состав усадьбы «Раменское», являющейся объектом культурного наследия, поэтому здесь создадут тихую зону для отдыха на природе.

Вторая зона — городской балкон, а третья — городской солярий. Также начались работы по обустройству дублера лыжероллерной трассы, который будет предназначен только для пешеходов.

Завершающий этап благоустройства пройдет рядом со столетней ивой, внесенной в реестр старейших деревьев России. Здесь установят скамейки для чтения. Проект рассчитан на два года, основные настилы и малые архитектурные формы планируют установить весной.

Александр Коган отметил, что после завершения работ набережная станет популярным местом для жителей и гостей округа. Благоустройство проводится в рамках проекта «Городская среда» и Народной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.