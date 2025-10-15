В Раменском парке продолжается благоустройство набережной

В Раменском парке ведутся работы по созданию современной набережной с несколькими зонами отдыха. В настоящее время строители занимаются монтажом смотровой беседки и городского балкона — уже установлены сваи и началась укладка настила. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отметила директор Раменского городского парка Анна Зима, всего на набережной появятся четыре новые локации для отдыха горожан. Помимо смотровой беседки и городского балкона, где разместится фуд-корт, будут обустроены зона солярия для принятия солнечных ванн у воды и камерная зона под деревьями.

Территория набережной является частью Усадьбы «Раменское», объекта культурного наследия, поэтому благоустройство предполагает создание тихой зоны парка, где можно наслаждаться природой.

Каждую из зон планируется дополнительно озеленить и высадить новые деревья. Открытие всех четырех локаций на набережной запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.