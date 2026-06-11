В Раменском округе волонтеры провели акцию ко Дню России

Патриотическая акция прошла в территориальном управлении «Гжель» Раменского округа в преддверии Дня России. Волонтеры движения «Юность» раздали жителям триколорные ленты и поздравили их с наступающим праздником, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В территориальном управлении «Гжель» Раменского округа состоялась патриотическая акция, приуроченная к празднованию Дня России. В преддверии государственного праздника волонтеры общественного детского движения «Юность» организовали раздачу праздничной символики на улицах населенного пункта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.