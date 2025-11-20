В Раменском округе стартовала школа волонтеров

В ДК им.Воровского Раменского стартовала Школа волонтеров, запущенная Молодежной ассоциацией глухих Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начали с практического курса от команды проекта «Тихая помощь», которые уже год обучают глухих и слабослышащих основам первой помощи.

Руководитель проекта Лидия Соболевская и ее коллега Егор Сафронов помогли участникам разобраться в экстренных ситуациях и потренироваться в реальных сценариях. Работали с манекенами и отрабатывали навыки друг с другом, так что практика получилась максимально живой и понятной.

«Оказание первой помощи — это навык, который может пригодиться каждому из нас в любой момент, чтобы помочь спасти чью-то жизнь. Людям с нарушениями слуха сложно оперативно передать информацию о состоянии человека экстренным службам, поэтому эти умения помогут сэкономить драгоценное время для пострадавшего», — рассказала Лидия Соболевская.

В конце занятия исполняющая обязанности руководителя Молодежной ассоциации глухих Московской области Евгения Скотникова поблагодарила спикеров, вручив им памятную грамоту, а каждый участник проекта получил сертификат, подтверждающий прохождение курса первой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.