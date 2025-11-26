В Раменском округе стартовал Кубок РФ по спорту слепых в дисциплине «плавание»

В соревнованиях участвуют 85 юных спортсменов из 20 регионов страны. Турнир продлится с 25 по 28 ноября. Уже сегодня чемпионат объединил сильнейших пловцов, представляющих различные специализированные школы и спортивные организации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

«Спорт всегда является неотъемлемой частью нашей жизни. Прививание ценностей борьбы, духа соперничества, самосовершенствования с детского возраста — это очень важно для того, чтобы дети выросли самостоятельными и уверенными в себе. Так как все наши дети являются инвалидами по зрению, спорт является одной из деятельностей, которая позволяет развиваться, причем ощутимо развиваться. Спорт помогает детям путешествовать, изучать новые города, встречаться с новыми людьми. Тем более многие дети — воспитанники школ-интернатов для слепых и слабовидящих, и общение с такими же ребятами, как они, на самом деле очень снимает те ментальные ограничения, которые у них есть», — рассказал заслуженный мастер спорта России, первый вице-президент Всероссийской федерации спорта слепых Александр Голинтовски о важности подобных мероприятий.

С этого года первенство проходит по обновленным правилам. Впервые к участию в турнире были допущены спортсмены новых возрастных категорий — с 12 лет. Благодаря этому количество участников выросло, что является важным шагом в развитии адаптивного плавания.

«Сегодня проходит Первенство России по спорту слепых в дисциплине «плавание». Впервые мы проводим первенство по новым правилам, когда мы стали допускать спортсменов с 12 лет, что происходит в соответствии с международными правилами. В этом году вышли подписанные Министерством спорта новые правила, и соответственно мы сейчас проводим соревнования по новым возрастным категориям. Участников становится больше, и мы этому рады». Для проведения соревнований по адаптивным видам спорта немаловажен выбор площадки. Он должен полностью соответствовать требованиям и иметь все условия для организации турнира.

Председатель Комитета по спорту администрации Раменского округа Ольга Гончаренко рассказала о том, почему для проведения первенства был выбран бассейн «Сатурн».

«Когда проводятся такие соревнования, наши спортивные объекты подают заявку в министерство спорта Российской Федерации. Так как наш спортивный объект, бассейн «Сатурн», является одним из лучших в России, мы победили в этом конкурсе, поэтому соревнования проходят у нас. Здесь есть все условия для ребят. Также тут недалеко от бассейна находится профилакторий «Сатурн», — сказала Гончаренко.

Ребятам удобно добираться, и между спортивным объектом и местом проживания не надо тратить много времени».

Первенство России в Раменском округе стало не только спортивным событием, но и важной поддержкой для детей, которые доказывают, что возможности человека гораздо шире любых ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.