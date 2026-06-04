В Раменском округе разработали стратегию развития Гжели

Обсуждение стратегии развития Гжели после ее включения в маршрут «Золотое кольцо России» прошло 4 июня в туристско-информационном центре «Раменское». Эксперты представили концепцию комплексного обновления территории и меры по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гжель официально вошла в туристический маршрут «Золотое кольцо России». В связи с этим в округе приступили к проработке комплексного обновления территории и созданию современной инфраструктуры для гостей.

Архитектор Сергей Карпухин представил концепцию «Гжель 3.0». Проект разрабатывается с 2018 года и предусматривает комплексное возрождение территории. Его цель — сохранить и развить традиции народного художественного промысла, а также сформировать привлекательную среду для туристов.

В обсуждении приняли участие председатель комитета по культуре и туризму Андрей Толстяков, директор Раменского музея Марина Великорецкая и специалисты туристско-информационного центра. Основное внимание уделили благоустройству территорий вокруг исторических мест бытования промысла и созданию комфортных условий для путешественников со всей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.