В Раменском округе прошли новогодние мероприятия в комплексном центре

В комплексном центре «Раменский» и его отделениях в Подмосковье прошли праздничные концерты, мастер-классы и творческие занятия для детей и взрослых в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В комплексном центре «Раменский» организовали серию предновогодних мероприятий для посетителей всех возрастов. В отделении социальной реабилитации для взрослых прошел праздничный концерт «Новый год к нам мчится», где звучали песни о зиме, читались стихи и демонстрировались танцы. Участники подвели итоги года и обсудили творческие планы на 2026 год за дружеским чаепитием.

В центре также провели мастер-класс по изготовлению оберега — символа 2026 года. Обереги «Конь» отправят военнослужащим на СВО вместе с гуманитарной помощью. На занятиях «Творчество» прошли мастер-классы по созданию новогодних подарков и декора: участники вырезали снежинки, делали елочные игрушки и другие поделки.

В детском отделении центра дети создавали новогодних лошадок из картона, ткани и бусинок. В отделении в Жуковском под руководством Натальи Пановой прошел мастер-класс по изготовлению Дедов Морозов и снежинок.

Директор центра Елена Каменкова отметила, что ежегодно накануне Нового года во всех отделениях проходят творческие вечера, мастер-классы и праздничные встречи, где участники получают новогодние сюрпризы и заряжаются праздничным настроением.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.