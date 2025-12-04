В Раменском округе прошел урок мужества к завершению Года защитника Отечества

В Софьинской школе Раменского округа 2 декабря состоялся урок мужества, посвященный завершению Года защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие представители совета ветеранов и ветеранских организаций Раменского округа. В программе прозвучали патриотические песни, стихи и рассказы о защитниках Отечества.

Председатель совета ветеранов Надежда Желтухина напомнила школьникам о героизме панфиловцев, отметив, что их подвиг стал символом стойкости и бесстрашия. Она рассказала, что в этом году делегация Московской области посетила Казахстан и Киргизию — места формирования дивизии Панфилова, где был зажжен Вечный огонь.

После урока гости посетили школьный музей «Подмосковный колорит», который работает более 25 лет и хранит множество экспонатов, способствующих патриотическому воспитанию. Директор школы Наталья Корунская отметила, что музей открыт для всех желающих и помогает детям развивать уважение к истории и умение вести диалог.

Встреча подчеркнула важность живого общения школьников с ветеранами, которые лично знают, что такое война, труд и служение стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.