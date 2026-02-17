В Раменском округе прошел юбилейный фестиваль робототехники «РобоТема»

Десятый фестиваль «РобоТема» состоялся 15 февраля на базе Раменской гимназии №2. В мероприятии приняли участие школьники из Московской, Свердловской областей и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Организаторами фестиваля выступили комитет по образованию администрации Раменского округа, методический центр «Раменский дом учителя», электротехнический завод «Энергия» и другие партнеры.

Директор гимназии №2 Алена Мулика отметила, что за десять лет проект стал важной частью культурной и образовательной жизни региона. Торжественное открытие провела председатель комитета по образованию Наталья Асеева, подчеркнувшая значимость подобных мероприятий для развития интереса к робототехнике у школьников.

Участники соревновались в номинациях «Робозачет», «Следование по узкой линии», «Интеллектуальное сумо» и конкурсах 3D-моделей. К юбилею организаторы подготовили новое испытание «Путь к оптимальному единому техническому заданию» для учеников 8-9 классов. Организатор фестиваля Надежда Баранова пояснила, что новая категория связана с Всероссийской олимпиадой школьников по робототехнике, включенной в предмет информатики.

В жюри вошли специалисты, бывшие участники и призеры региональных и всероссийских конкурсов. Часть презентаций прошла онлайн, что позволило расширить аудиторию фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.