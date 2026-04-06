В Раменском округе пройдет космическая неделя в парке

Серия тематических мероприятий, посвященных космосу, пройдет в Раменском парке с 7 по 12 апреля. Для жителей подготовили мастер-классы, выставки, экскурсии, концерт и спортивные программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа стартует 7 апреля на площадке «Лира». С 13:00 до 14:00 здесь проведут мастер-класс «Солнечная система», а с 14:15 до 14:45 откроется выставка работ «Путешествие по галактике».

Основные мероприятия запланированы на 11 апреля. У центрального входа с 13:00 до 15:00 состоится обзорная экскурсия «Космический парк». На площадке «Лира» с 15:00 до 18:00 будут работать фотозона «Млечный путь» и фотовыставка космонавтов советского и современного периодов. В это же время пройдет мастер-класс «Моя ракета», а также анимационная программа «Центр управления полетами», вечерний мастер-класс «Сквозь тернии к звездам» и концерт «В поисках космического чуда». Завершатся мероприятия танцевальной программой «Космос в движении».

12 апреля на площадке «Лира» организуют спортивную игровую программу, подвижные игры и мастер-класс «Мастерим своими руками». Закроют космическую неделю ретротанцы. Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.