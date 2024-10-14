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В Раменском округе приборостроительный завод отправил на СВО автомобиль

В Раменском округе приборостроительный завод отправил в одно из войсковых подразделений противовоздушной обороны автомобиль УАЗ-396259. Машина послужит военнослужащим из Московской области, которые сейчас проходят службу в зоне специальной военной операции на Луганском направлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Транспортное средство, известное как УАЗ «Буханка», ранее использовалось техническими службами предприятия. По личной инициативе генерального директора предприятия Романа Соломина автомобиль был отправлен на СВО. Службой логистики РПЗ машина была полностью обслужена: заменены расходные материалы, настроены рулевое управление, трансмиссия и тормозная система.

УАЗ на сегодняшний день является одним из самых востребованных автомобилей на СВО. «Буханка» отличается высокой проходимостью, надежностью и ремонтопригодностью. Это дает дополнительные возможности для военных манёвров: оперативная смена боевых позиций, вывоз раненых, доставка необходимого оборудования и боеприпасов.

Вместе с автомобилем военнослужащим были переданы маскировочные сети, лекарства, ручные инструменты, продуктовые наборы, игрушки-талисманы, связанные детьми работников РПЗ, письма и рисунки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.