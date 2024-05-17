В Раменском округе предотвратили сброс отходов объемом 190 куб м

Инспекторы госэконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками МВД РФ, ГУРБ МО и МОИиП ГУСТ МО провели совместный рейд по выявлению недобросовестных перевозчиков стройотходов в городском округе Раменский. Специалистами были пресечены нарушения, составлены протоколы об административных правонарушениях и проведены разъяснительные беседы с нарушителями. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В ходе совместного рейда было проверено 25 единиц техники, у 8 из которых отсутствовали разрешающие документы на перевозку строительных отходов. В отношении нарушителей составлены протоколы административного нарушение по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ и ст. 6.26 кодекса Московской области об административных правонарушениях», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия транспортные средства, с помощью которых осуществлялось незаконное перемещение строительного мусора, задержаны. Предотвращен сброс отходов объемом 190 куб. метров.

«Объединив усилия в борьбе с нелегальными транспортировщиками отходов, можно добиться снижения нарушений и рассчитывать на то, что перевозчики в следующий раз не будут повторять своих ошибок и будут осуществлять свою деятельность согласно действующему законодательству», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.