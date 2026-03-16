В Раменском округе 18–22 марта пройдет семейная программа в парке

Серия концертов, спортивных и творческих мероприятий пройдет в Раменском парке с 18 по 22 марта. Жителей приглашают на концерт, забег, детские старты и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа откроется 18 марта. С 11:00 до 12:00 состоится концерт «Крымская весна». Затем с 12:00 до 12:30 пройдет забег «Крымский километр», который проведет чемпион мира по спортивной аэробике, мастер спорта России международного класса.

В субботу, 21 марта, мероприятия начнутся в 14:45 со спортивной игровой программы на детской велотрассе. С 15:20 до 15:55 там же запланированы подвижные игры. Завершит день мастер-класс «Мастерим своими руками» в творческой мастерской, который пройдет с 16:00 до 16:30.

В воскресенье, 22 марта, на детской велотрассе с 14:45 до 15:20 состоятся веселые старты. С 15:20 до 15:55 гостей ждет детская анимационная программа. В 16:00–16:30 в творческой мастерской вновь проведут мастер-класс. С 17:00 до 18:00 на площади Лира пройдут ретротанцы.

Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.