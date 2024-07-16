В Раменском нашли цех, где нелегальные мигранты шили контрафактную одежду

В подмосковном Раменском выявили незаконное производство спортивной одежды с применением логотипов известных торговых марок. Текстильную продукцию в подпольном цеху изготавливали нелегальные мигранты, сообщает «МВД Медиа» .

По предварительным данным, производство организовал 44-летний уроженец одной из азиатских стран. Цех разместили в подвале административного здания в деревне Островцы.

Полицейские изъяли из помещения более 1,5 тыс. товаров, готовых к продаже, а также 13 швейных машинок, прессы и клише. Ущерб компании-правообладателю составил более 1,5 млн рублей.

Одежду шили 12 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии. У них не было разрешения на осуществление трудовой деятельности, мигранты нелегально находились в РФ, жили прямо в цеху. Они будут подвергнуты выдворению за пределы России.

Владелец подпольного цеха заключен под стражу. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают места сбыта контрафактной продукции.