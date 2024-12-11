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«СтранаUA»: полицейские будут вскрывать посылки украинцев без спроса

В Верховную раду внесли законопроект, в котором предлагают дать сотрудникам полиции возможность открывать письма и посылки украинцев. Разрешение на это силовикам получать не придется, сообщается в Telegram-канале СМИ Украины « СтранаUA ».

Законопроект в Верховную раду внесли несколько украинских парламентариев от правящей партии «Слуга народа». Среди них оказался и глава правоохранительного комитета.

Если закон примут, то отправления украинцев смогут осматривать силовики без разрешения. Но в случае, если на них наложит арест следственный судья.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обратился к России, Белоруссии и Соединенным Штатам с просьбой помочь Украине «выгнать» президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что государство потеряло свой суверенитет.