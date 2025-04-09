В работе Telegram зафиксирован сбой
Вечером 9 апреля в работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных Downdetector.
Больше всего жалоб поступило от жителей Новосибирской области, Забайкальского края, Красноярского краев, Иркутской области и Кемеровской области.
Пользователи жалуются на сбой в работе мобильного приложения, на то, что не приходят оповещения, а также на сбой работы десктопной версии.
Ранее российские пользователи столкнулись со сбоями в работе платформы для покупки игр Steam, число жалоб превышает почти 3,6 тыс.