В работе Telegram зафиксирован сбой

Вечером 9 апреля в работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных Downdetector .

Больше всего жалоб поступило от жителей Новосибирской области, Забайкальского края, Красноярского краев, Иркутской области и Кемеровской области.

Пользователи жалуются на сбой в работе мобильного приложения, на то, что не приходят оповещения, а также на сбой работы десктопной версии.

Ранее российские пользователи столкнулись со сбоями в работе платформы для покупки игр Steam, число жалоб превышает почти 3,6 тыс.