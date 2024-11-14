В работе Telegram на территории России зафиксированы сбои

В работе мессенджера Telegram в России произошли сбои, следует из данных портала мониторинга сбоев Downdetector.

Всплеск жалоб наблюдается после полуночи. В основном жалобы поступают из Москвы, Московской области, Петербурга, Ленобласти.

Пользователи жалуют на сбой в работе мобильного приложения, отсутствия оповещений.

Ранее сообщалось, что соцсеть TikTok выдает сбои у свыше десяти тысяч пользователей в России, нарушена работа банковского приложения Т-Банка.