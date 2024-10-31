ТikTok и Т-Банк перестал работать у части пользователей в России

TikTok и Т-Банк выдает сбои у почти десяти тысяч пользователей в России

Соцсеть TikTok выдает сбои у свыше десяти тысяч пользователей в России, нарушена работа банковского приложения Т-Банка, сообщает ТАСС .

Видеосервис на разных операционных системах выдает ошибку подключения к интернет.

По данным сервиса «Сбой.рф», к 31 октября поступило более 3 500 жалоб на сбои в работе соцсети.

У Т-банка не работают сайт, приложение, невозможно войти в личный кабинет и произвести операции. Поступило более 5 тыс. жалоб, указывает Telegram-канад Baza.

По данным Downdetector, большее число жалоб поступает из Тверской, Ленинградской и Нижегородской областей и Санкт-Петербурга.