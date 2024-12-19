В работе Steam произошел массовый сбой

сегодня в 23:18

В работе платформы для покупки видеоигр Steam произошел сбой, в том числе и в России, сообщается на сайте Downdetector .

Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Якутии и Калининградской области. Также проблемы с доступом к Steam наблюдаются в Курганской и Новгородской областях.

Пользователи жалуются на сбой в работе сайта и приложения.

Ранее Steam удалил 15 нелегальных интернет-страниц по требованию Роскомнадзора. Суммарно сервис убрал 260 запрещенных материалов.