В работе соцсети X зафиксирован масштабный сбой

Больше всего жалоб зафиксировано из США — почти 42 тыс. Кроме того, проблемы с работой соцсети возникли у пользователей из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и других стран.

В частности, жалобы поступают на сбой в работе приложения и вебсайта соцсети. Кроме того, у пользователей возникли проблемы соединения с сервером.

Ранее россияне столкнулись с массовым сбоем в Рунете. Неполадки наблюдались в работе сайтов, операторов связи и банковских приложений.