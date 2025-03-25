В работе сайта ВТБ произошел сбой

В работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ произошел сбой, следует из данных Downdetector.

На данный момент зафиксировано более 2,5 тыс. жалоб. Больше всего сообщений о неполадках поступило из Петербурга и Ленобласти, Москвы и Московской области, а также Нижегородской области.

Чаще всего пользователи жалуются на работу мобильного приложения — 42%, на сбой сайта — 41% жалоб, а также на сбой личного кабинета — 10%.

Ранее российские пользователи пожаловались на массовой сбой в работе некоторых сервисов. По данным Роскомнадзора (РКН), неполадки связаны с использованием иностранных серверов — именно на их инфраструктуре зафиксированы проблемы.