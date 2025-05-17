В работе Reddit зафиксирован сбой

Число жалоб превысило 92 тыс. В основном пользователи жалуются на проблемы в работе сайта и приложения, а также на соединение с сервером.

Сбои также наблюдаются в России, Канаде и в нескольких европейских странах.

Ранее пользователи Telegram писали в Сети, что не могут отправлять друг другу сообщения, а также сталкиваются с ошибками при попытках прикрепить тот или иной файл в диалог к собеседнику.