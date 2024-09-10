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В работе онлайн-сервисов Райффайзенбанка в России произошел сбой

У жителей 7 регионов России во вторник утром перестали работать онлайн-сервисы Райффайзенбанка, следует из данных на сайте Downdetector .

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также проблемы наблюдаются в республиках Карелия и Мордовия, Москве, Московской и Калужской областях.

Большинство пользователей жалуются на сбой в работе сервиса. Также у некоторых клиентов Райффайзенбанка не загружаются сайт и мобильное приложение.

Ранее крупный сбой Telegram произошел в нескольких российских регионах. Мессенджер перестал работать и на телефоне, и в веб-версии.