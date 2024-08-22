В Пушкинском перинатальном центре прошел день открытых дверей

Будущих родителей встретила заведующая отделением патологии беременных Жанна Данелян. Она провела экскурсию по отделениям центра, познакомила со специалистами и ответила на вопросы. Например, участников встречи интересовало, в какой момент необходимо ехать в роддом?



«Если интервал между схватками составляет уже 10 минут, болевые ощущения сильные, излились околоплодные воды, шевеления ребенка стали или очень слабыми или усилились, сильно разболелась голова, поднялось артериальное давление, изменилось зрение (стало нечетким, перед глазами „мушки“) — каждый из этих симптомов в доношенном сроке может „сигнализировать“ о приближающихся родах», — уточняет врач.

В финале встречи — розыгрыш бесплатного размещения в послеродовой палате повышенной комфортности с возможностью посещения. Победительницей на этот раз стала будущая мама из округа Пушкинский. Следующие встречи запланированы на 3 и 17 сентября. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.



Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.