В Пушкинском округе проверили расчистку реки Уча

Проверка хода работ по расчистке реки Уча прошла 6 апреля в Пушкинском округе. Объект осмотрели председатель совета депутатов Артем Садула, его заместитель Николай Михайлин и начальник отдела охраны окружающей среды Ольга Носова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас подрядчик приводит в порядок береговую линию: убирает сухостой и аварийные деревья, вырубает кустарники. После завершения этого этапа специалисты приступят к расчистке русла. Работы ведутся в районе СНТ «Машиностроитель», затем техника переместится на участок в пределах парковой зоны.

Мероприятия проходят по государственной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023–2030 годы. Ключевой этап — очистка реки от мусора и донных отложений. Это позволит нормализовать течение и повысить насыщение воды кислородом.

Всего планируется расчистить два участка общей протяженностью 2,4 километра — у моста и в новой части парка. После завершения основных работ подрядчик выпустит мальков на участках, определенных министерством экологии Московской области. Контроль за выполнением работ продолжат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.