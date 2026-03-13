В Пушкинском округе поздравили труженицу тыла с 95-летием

Председатель совета депутатов Пушкинского округа Артем Садула 12 марта поздравил труженицу тыла Инну Пронину с 95-летием в микрорайоне Клязьма. Юбиляру передали поздравления и подарки от президента России, губернатора Подмосковья и главы округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Артем Садула навестил Инну Алексеевну Пронину в домашней обстановке и вручил ей поздравительные открытки и подарки от президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Пушкинский Максима Красноцветова.

Инна Алексеевна посвятила труду 40 лет. Даже в годы перестройки она продолжала работать ученым и оставалась востребованным специалистом. На заслуженный отдых ветеран вышла после 60 лет, затем заботилась о матери.

Юбиляр рассказала, что главным богатством считает впечатления от путешествий. Особое место в ее жизни занимает Байкал: три недели в Сибири запомнились величием природы и гостеприимством местных жителей. Также она побывала в Грузии, Армении, Архангельске, Вологде и на побережье Каспийского моря.

«Такие люди, как Инна Алексеевна, — наша гордость. Мы искренне желаем ей крепкого здоровья, бодрости духа и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких», — подчеркнул Артем Садула.

Председатель совета депутатов поблагодарил ветерана за многолетний труд и вклад в развитие страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.