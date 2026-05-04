В Пушкинском округе Подмосковья готовят празднование Дня Победы

Подготовка к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне проходит в городском округе Пушкинский. Коммунальные службы, волонтеры и жители приводят в порядок памятники и проводят праздничные концерты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе завершаются работы по благоустройству памятников воинской славы и мемориалов. Муниципальные службы и добровольцы наводят порядок на площадках, где традиционно проходят торжественные мероприятия. В рамках акции «Я помню» волонтеры Подмосковья облагородили территорию у памятника танку Т-34, установленного к 70-летию Победы на западной стороне Пушкино.

В первые майские выходные на трех площадках выступила фронтовая бригада «Дорогами Победы». Концерты прошли при участии артистов Центрального дома культуры «Строитель» и дома культуры «Пушкино». Со сцены прозвучали песни военных лет, включая «Катюшу» и «День Победы», а хореографические коллективы представили тематические номера, в том числе «Вальс Победы».

3 мая в доме культуры «Пушкино» состоялся концерт академического хора «Осанна». В программе прозвучали произведения военной тематики, классическая музыка и романсы. Подобные мероприятия объединяют жителей разных поколений и направлены на сохранение исторической памяти и патриотических ценностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.