В Пушкинском округе обсудили работу УК в Новом Пушкино

Встреча с жителями микрорайона Новое Пушкино прошла 26 февраля в городском округе Пушкинский. Представители администрации, депутат Мособлдумы и сотрудники коммунальных служб обсудили жалобы на работу управляющей компании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие заместитель главы округа Людмила Конопатченкова, уполномоченный главы Нина Ушакова, депутат Московской областной думы Михаил Ждан и представители коммунальных служб. Основной темой обсуждения стала неудовлетворительная работа управляющей компании, обслуживающей дома в микрорайоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.