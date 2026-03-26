В Пушкинском наградили работников культуры в профпраздник

Торжественное мероприятие ко Дню работника культуры прошло 25 марта во Дворце культуры «Юбилейный» в Ивантеевке городского округа Пушкинский. Сотрудникам библиотек, музеев и домов культуры вручили почетные грамоты и благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В празднике приняли участие работники библиотек и музеев, артисты театров и домов культуры. С профессиональным днем их поздравили депутат Московской областной думы Михаил Ждан, председатель совета депутатов округа Артем Садула и заместитель главы округа Елена Панькив.

«Ежегодно мы чествуем наших выдающихся деятелей искусств, сотрудников культуры и всех тех, кто каждый день трудится на творческом поприще. У нас большое количество учреждений культуры с разными направлениями, и с каждым годом они только развиваются», — отметила Елена Панькив.

В торжественной обстановке лучшим специалистам вручили почетные грамоты и благодарственные письма главы городского округа и Московской областной думы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.