В Протвино прошел десятый зимний праздник для людей с ограниченными возможностями

В Протвино 29 января состоялся юбилейный зимний праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в атмосфере новогодней сказки и объединило жителей, волонтеров и представителей общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилейный, десятый по счету зимний праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Протвино 29 января. Мероприятие стало доброй традицией города и ежегодно создает атмосферу праздника, наполненную музыкой, улыбками и вниманием.

Организаторами выступили активисты и волонтеры, которые много лет поддерживают социальные инициативы в Протвино. Особую благодарность выразили Татьяне Булатовой, руководителю детского клуба «Выкруташки», а также Марии Ливановой и ее команде, которые на протяжении десяти лет реализуют социальные проекты и помогают семьям, нуждающимся в поддержке.

Депутат Госдумы Александр Коган оказал поддержку мероприятию, предоставив подарки участникам. К поздравлениям присоединилось Общероссийское движение «Здоровое Отечество», благодаря которому каждый получил памятный подарок.

С приветственным словом выступил депутат окружного совета Александр Булатов, который отметил важность подобных мероприятий для сплочения сообщества и поблагодарил организаторов и волонтеров за их вклад.

Волонтеры и жители города создали атмосферу взаимной поддержки и радости. Праздник завершился теплыми пожеланиями, а девиз «Вместе мы сильнее» вновь подтвердил значимость совместных усилий для создания добрых традиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.