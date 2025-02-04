В промзоне Люберец устраняют нарушения природоохранного законодательства

«Продолжаем контролировать работы по устранению нарушений в промзоне в Островцах, которые были выявлены в ходе экологических рейдов. В стадии завершения — демонтаж очередной печи для сжигания отходов, которая располагалась на участке рядом с Островецким кладбищем. В течение месяца организация по накоплению и транспортировке отходов съедет из промзоны — в ходе рейда были найдены нарушения в оформлении разрешительной документации», — сказал глава округа Владимир Волков.

Он добавил, что собственник вывозит отходы за свой счет.

«С земельного участка, где ранее были зафиксированы большие объемы строительных, бытовых и растительных отходов, собственником вывезено более 3 тыс. куб метров отходов — это порядка половины от общего объема. Ситуацию держим на контроле до полного устранения нарушений», — подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.