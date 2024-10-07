В Прокуратуру направят запрос с просьбой разобраться с квартирами собственников Пушкине

В ходе приема граждан депутату Государственной Думы от Московской области Отари Аршба обратились заявители с просьбой оказать содействие в решении вопросов, связанных с соблюдением жилищного законодательства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Один из заявителей, подал коллективное обращение, связанное с возможным нарушением прав собственников жилья в Пушкинском городском округе. Юридический блок уже приступил к изучению ситуации, однако уже сейчас понятно, что без вмешательства органов Прокуратуры не обойтись. От моего имени будет подготовлен соответствующий запрос на имя прокурора Московской области», — прокомментировал Отари Аршба.

Также в ходе приема к депутату обратилась жительница Одинцовского района Московской области. Семья женщины нуждается в улучшении жилищных условий. Для этих целей рассчитывает воспользоваться программой льготной ипотеки, однако, для оплаты первоначального взноса необходимо продать имеющееся жилье, но органы опеки не позволяют это сделать.

«Вопрос относительно несложный, заявителю даны устные консультации, договорились найти способ выхода из ситуации. Мною даны соответствующие распоряжения, будем сопровождать семью вплоть до решения вопроса. Также окажем содействие в предоставлении мест в детском саду для ребенка», — отметил Аршба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.