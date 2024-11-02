В прокуратуре Подмосковья рабочая группа обсудила вопросы оплаты труда

В прокуратуре Подмосковья состоялось заседание межведомственной рабочей группы по проблемам в сфере оплаты труда, в ходе которого обсуждены вопросы наличия задолженности у 6 организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие представители Государственной инспекции труда в Московской области, Министерства социального развития Московской области, Управления Федеральной налоговой службы России по Московской области, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области, Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области, ГСУ СК России по Московской области, Управления Росреестра по Московской области, Московского областного союза промышленников и предпринимателей, союза «Московское областное объединение организаций профсоюза», а также руководители организаций.

В ходе совещания обсуждены проблемы, возникающие у руководителей предприятий при погашении задолженности по заработной плате и иных выплат перед работниками и механизм их решения.

Благодаря принятому органами прокуратуры области комплексу мер прокурорского реагирования за первое полугодие 2024 года погашена задолженность в размере 540 млн рублей перед более 3 тыс. работниками.

Отмечено, что прокуратурой области контролируется рассмотрение поступающих обращений работников организаций до полного погашения перед ними задолженности по заработной плате, выплаты компенсации за ее задержку, а также привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

По итогам совещания выработан комплекс мер, направленных на погашение образовавшейся на предприятиях региона задолженности по заработной плате, а также на недопущение возникновения новых долгов перед работниками.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.