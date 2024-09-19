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В Приморье задержали студента по подозрению в оправдании украинских террористов

В Приморье задержали студента по подозрению в публичном оправдании деятельности украинской террористической организации, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Как полагает следствие, подозреваемый разместил в одном из мессенджеров публичные высказывания, оправдывающие деятельность украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенным на территории РФ.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении студента под стражу.

Ранее сообщалось, что в Балашихе задержали 39-летнего местного жителя, которого подозревают в избиении участника специальной военной операции.